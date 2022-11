Ermittlungen in Oberbayern Studentin nach Klubbesuch getötet – Polizei fasst Verdächtigen

Anfang Oktober kam eine junge Frau nach einem Diskobesuch in Bayern gewaltsam zu Tode. Nun vermeldet die Polizei einen Ermittlungserfolg in dem Fall: Ein Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft.