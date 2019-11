Prinz Andrew dürften seine Kontakte zu Jeffrey Epstein mittlerweile unangenehm sein. War der verurteilte Sexualstraftäter doch verdächtigt worden, in großem Stile minderjährige Mädchen zur Prostitution gezwungen zu haben. Der US-Multimillionär hat sich inzwischen in seiner New Yorker Gefängniszelle erhängt - und der adelige Brite versucht nun in einem Interview mit der BBC, sein Verhältnis zu Epstein zu erklären.

Es sei das erste Mal, dass der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. Fragen zu dem Missbrauchsskandal um den gestorbenen US-Multimillionär beantwortet, teilte die Rundfunkanstalt mit. Am Samstagabend soll das Interview mit dem 59-Jährigen ausgestrahlt werden.

Auch der Prinz steht wegen seiner Kontakte zu Epstein unter Druck: Eines der Epstein-Opfer behauptete, es sei mehrmals zum Sex mit dem Royal gezwungen worden. Der Prinz wies dies mehrmals als unwahr zurück.

Lillian SUWANRUMPHA / AFP Prinz Andrew

Trotzdem riss die Kritik an Andrew nicht ab. Immer wieder kamen Aufnahmen zutage, die Andrew mit Epstein oder in dessen Anwesen in New York zeigten - selbst, nachdem der Multimillionär bereits eine erste Gefängnisstrafe wegen der Vorwürfe abgesessen hatte.

Lesen Sie hier dazu: "Prinz Andrew weiß genau, was er getan hat"

Bereits im Sommer hatte sich Prinz Andrew zu einer Erklärung genötigt gefühlt. Darin stritt er ab, von den Machenschaften Epsteins gewusst zu haben. "Ich habe Mr. Epstein 1999 kennengelernt. Während der Zeit, als ich mit ihm bekannt war, sah ich ihn unregelmäßig und wahrscheinlich nicht mehr als ein- oder zweimal im Jahr. Ich war in einer Reihe seiner Anwesen zu Gast." Von Missbrauchsfällen habe er nichts mitbekommen. Es sei zudem ein Fehler gewesen, Epstein nach dessen Freilassung wiederzusehen.

Frankreich startet internationalen Zeugenaufruf

In einer früheren Mitteilung des Palasts hieß es: "Seine Königliche Hoheit verurteilt die Ausbeutung eines jeden Menschen und die Unterstellung, er würde solches Verhalten dulden, daran teilnehmen oder dazu animieren, ist abscheulich."

Bei den Ermittlungsbehörden wiederum ist der Fall Epstein auch nach dem Tod des Unternehmers nicht abgeschlossen. Die französische Polizei hat erneut einen Zeugenaufruf gestartet - diesmal international. Die Ermittler suchen nach Zeugen und Opfern sexueller Belästigung oder sexuellen Missbrauchs und schreiben: "Aufgrund der Komplexität des Falles und seiner internationalen Verwicklungen bitten wir noch einmal Opfer und Zeugen, sich zu melden."

Epstein hatte sich am 10. August umgebracht. Ihm war von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden, Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Der 66-Jährige habe zwischen 2002 und 2005 in New York und Florida einen illegalen Sexhandelsring aufgebaut, hieß es in der Anklageschrift.

Opfer und Komplizen sollen Berichten zufolge auch aus Frankreich stammen. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete Ende August Vorermittlungen ein. In diesem Zusammenhang wurden auch Epsteins Wohnung und eine Modelagentur in Paris im schicken achten Arrondissement durchsucht.

Der britische "Guardian" berichtete, Epsteins Testamentsvollstrecker hätten einen Richter gebeten, die Schaffung eines Fonds zur Entschädigung von mutmaßlichen Opfern zu genehmigen. Der Fonds solle eine "freiwillige, vertrauliche, nicht feindliche Alternative zu Rechtsstreitigkeiten" schaffen, hieß es.