Rückfahrt von Preisverleihung in New York Harry und Meghan werfen Paparazzi »fast verhängnisvolle Verfolgungsjagd« vor

In New York wurden Prinz Harry und Herzogin Meghan nach eigenen Angaben von Paparazzi gejagt. Auch Meghans Mutter soll sich in dem Auto befunden haben. Es soll beinahe zu Unfällen gekommen sein.