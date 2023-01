Proteste in Lützerath Mehr als 400 Strafanzeigen gegen Aktivisten

Im Zusammenhang mit der Räumung Lützeraths hat die Polizei Aachen seit Anfang Januar insgesamt 441 Strafanzeigen gegen Klimaaktivisten, Besetzer und Demonstranten erfasst. Das teilt eine Behördensprecherin auf SPIEGEL-Anfrage mit. Damit stieg die Zahl in den vergangenen Tagen offenbar nochmals an. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte in der vorigen Woche hinsichtlich des Polizeieinsatzes in Lützerath von rund 200 Anzeigen gesprochen.