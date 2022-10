Es geht noch immer um eine heimliche Audioaufnahme. Laut Verteidigung soll es sich um den Mitschnitt eines Treffens von Bushido und Arafat Abou-Chaker am 18. Januar 2018 in ihrem Büro in der Puderstraße in Berlin-Treptow handeln. Laut Bushido ist die Aufnahme manipuliert und gibt nicht das gesamte Geschehen wieder.