Das letzte Wort hat Detlef Hardt. Der frühere Chef des Weißen Rings Lübeck spricht am Montag vor dem Amtsgericht Lübeck. Nach Auskunft seines Verteidigers hat der Angeklagte dem Gericht nur eines zu sagen: "Ich habe die Tat nicht begangen."

Hardt muss sich seit Juni wegen des Vorwurfs des Exhibitionismus' vor Gericht verantworten. Dora M. wirft dem heute 74-Jährigen vor, im April 2016 in einer Beratungssituation seinen Penis entblößt, an ihm herumgespielt und sie aufgefordert zu haben, ihn zu berühren. Die inzwischen 41-jährige Frau hatte sich damals hilfesuchend an den Weißen Ring gewandt. Es gibt mehr als zwei Dutzend weitere Frauen die unabhängig voneinander dem ehemaligen Lübecker Chef der Opferhilfeorganisation sexuelle Übergriffe vorwerfen. Zur Hauptverhandlung zugelassen wurde nur der Vorwurf von Dora M.

Hinter verschlossenen Türen

Die Staatsanwaltschaft beantragt am Nachmittag, Hardt wegen Exhibitionismus' zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten zu verurteilen. Die Haftstrafe sei für zwei Jahre zur Bewährung auszusetzen. Der Anwalt von Dora M., Robert Nieporte, schließt sich dem Antrag an. Verteidiger Oliver Dedow beantragt Freispruch für seinen Mandanten.

Die Plädoyers erfolgen wie Hardts letztes Wort hinter verschlossenen Türen. Da zum Schutz der Nebenklägerin die Hauptverhandlung zum Teil unter Ausschluss der Öffentlichkeit erfolgte, schreibt das Gesetz vor, auch ohne Öffentlichkeit zu plädieren.

Die Staatsanwaltschaft hält die Angaben der Nebenklägerin für glaubhaft. Dora M. habe mehr als dreieinhalb Jahre lang ein konstantes Aussageverhalten und keinerlei Belastungstendenz gezeigt, fasst eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft das Plädoyer von Staatsanwältin Magdalena Salska hinterher außerhalb des Saals zusammen. Die Angaben von Dora M. seien zudem durch die Aussagen weiterer Frauen bestätigt worden, die Hardt ebenfalls sexuell belästigt haben soll.

"Die Spitze des Eisbergs"

"Alle Frauen, obwohl sie sich nicht kannten, haben dasselbe sexuell übergriffige und bedrängende Verhaltensmuster des Angeklagten geschildert." In dieses Muster passe die vorgeworfene exhibitionistische Handlung "exakt" hinein. "Die Tat ist lediglich die Spitze des Eisbergs." Über Jahre hinweg habe sich der Angeklagte in seiner herausgehobenen Stellung als Chef des Weißen Rings sexuell übergriffig verhalten. "Die Verhängung einer kurzen Freiheitsstrafe ist für die Verteidigung der Rechtsordnung unerlässlich", sagt die Sprecherin.

Die Aussage der Nebenklägerin sei unglaubhaft, begründet hingegen Hardts Verteidiger Dedow außerhalb des Saales seinen geforderten Freispruch. Er verweist auf ein psychologisches Gutachten, wonach nicht auszuschließen sei, dass Dora M. gelogen habe.

Nebenklagevertreter Nieporte hatte am Vormittag noch einen letzten Beweisantrag gestellt. Er forderte ein weiteres Gutachten. Nicht Dora M., sondern Detlef Hardt sei psychiatrisch zu begutachten.

"Der Angeklagte ist psychisch krank", trug Nieporte im Saal vor. Ein psychiatrischer Gutachter werde feststellen, dass der Mann zum Zeitpunkt der vorgeworfenen Tat sexsüchtig gewesen sei und noch heute unter der Krankheit leide. Der Sachverständige werde zudem feststellen, "dass der Angeklagte auch heute mit seiner Erkrankung eine Gefährdung für die Allgemeinheit und insbesondere für Frauen in ihrer sexuellen Selbstbestimmung darstellt".

"Wolf im Schafspelz"

Alle Vorwürfe gegen Hardt seien in ihrer Gesamtheit zu betrachten, sagte Nieporte. "Es spricht vieles dafür, dass der Angeklagte sein Verhalten nicht unter Kontrolle hatte." Die Vielzahl der mutmaßlichen Übergriffe und die immer gleiche Art der Vorgehensweise zeige ein geradezu zwanghaftes Verhalten.

Hardt habe sich als Mitarbeiter des Weißen Rings "bewusst und gezielt" eine Position verschafft, in der er als "Wolf im Schafspelz" die Hilflosigkeit von Opfern habe ausnutzen können. Er habe das Vertrauen, das die Frauen dem Weißen Ring entgegenbrachten, "regelmäßig missbraucht und ausgenutzt". Sein inakzeptables Verhalten sei auch Hardt selbst bewusst gewesen. "Allein: Er konnte nicht ablassen, aufgrund seines Bedürfnisses nach sexueller Befriedigung."

Mehr Hintergrund bei SPIEGEL Plus Sexuelle Gewalt beim Weißen Ring in Lübeck? "Da hat eine ganze Stadt den Mund gehalten"

Üblicherweise käme ein solcher Antrag in anderen Verfahren vonseiten der Verteidigung. Denn stellte ein Gutachter fest, ein Angeklagter habe krankheitsbedingt sein Verhalten nicht oder nur eingeschränkt steuern können, dürfte er auf Strafmilderung hoffen. Detlef Hardt aber will keine Strafmilderung, er will einen Freispruch. Und das liegt an einem anderen Gutachten.

Gutachten gegen Gutachten?

Rechtspsychologin Gabriele Teichert hat nicht den Angeklagten, sie hat die Nebenklägerin begutachtet. Und Teichert hegt Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Aussage von Dora M. Die Gutachterin kommt zu dem Ergebnis, dass es sich bei den Vorwürfen um eine Übertreibung oder um "eine gewisse Falschbezichtigung" handeln könne. Auf dieses Gutachten bezieht sich Verteidiger Dedow am Nachmittag in seinem Plädoyer. Die Staatsanwaltschaft stellte hingegen fest, dass Teicherts Gutachten nicht überzeugend sei.

Nieporte hat mit seinem Antrag auf Begutachtung des Angeklagten keinen Erfolg.

Die Richterin lehnt ihn wegen Bedeutungslosigkeit ab. Selbst wenn der Angeklagte sexsüchtig sei, beweise dies nicht, dass er die vorgeworfene Tat begangen habe. "Aus einer Begutachtung soll auf ein weiteres Geschehen geschlossen werden", sagte Richterin Andrea Schulz. "Dieser Schluss obliegt dem Gericht."

Zu welcher Überzeugung das Gericht gekommen ist, wird Richterin Schulz am Donnerstag verkünden. Am Nachmittag soll dann das Urteil fallen.