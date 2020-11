92-jährige Holocaust-Leugnerin »Ich halte dieses Verfahren für höchst fragwürdig«

Ursula Haverbeck wurde gerade aus der Haft entlassen – schon steht die notorische Volksverhetzerin erneut vor Gericht: In Berlin geht es um ein Video, in dem die betagte Frau den Massenmord an sechs Millionen Juden bestreitet.

Von Wiebke Ramm , Berlin