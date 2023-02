Prozess nach Attacke auf Unfallfahrer »Ich wollte ihn stechen«

Nachdem ein Betonmischer in Berlin eine Frau erfasst und tödlich verletzt hatte, griff ein Mann den Fahrer mit einem Messer an. Vor Gericht gesteht er die Tat – und gibt Einblick in eine wahnhafte Gedankenwelt.

Aus Berlin berichtet Wiebke Ramm