Prozess gegen mutmaßliche IS-Frau "Ich habe mich nicht getraut, zu reagieren"

Sie erkennt die Angeklagte nicht wieder. Nora T. ist nicht sicher, ob die Frau auf der Anklagebank die Frau ist, die ihre fünfjährige Tochter qualvoll sterben ließ. "Sie sieht ihr ähnlich", sagt sie am Donnerstag. Die schwarzen Haare, das junge Alter, das hübsche Gesicht, all das passe. "Aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob sie es ist oder nicht. Es ist lange her."

Der Vorsitzende Richter Reinhold Baier unterbricht die Verhandlung für eine halbe Stunde. Dann bittet Nora T. den Richter darum, die Angeklagte, Jennifer W., noch einmal anschauen zu dürfen. Sie darf es ohnehin, auch ohne Erlaubnis. "Ja, bitte", sagt der Richter. Nora T. dreht sich nur für Sekunden noch einmal nach links zu Jennifer W. Die Angeklagte erwidert ihren Blick. Auf ihrem Gesicht sind keine Emotionen erkennbar. "Sie ist es", sagt Nora T.

An ein Fenstergitter gefesselt

Es ist an diesem Donnerstag der vierte Verhandlungstag, an dem Nora T., 47 Jahre alt, vor dem Staatsschutzsenat des Oberlandesgericht München über ihre Qualen als Sklavin der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) sprechen muss.

Auf der Anklagebank sitzt Jennifer W., 28 Jahre alt, aufgewachsen im niedersächsischen Lohne. 2014 soll sie nach Syrien gereist sein und sich dem IS angeschlossen haben.

Nora T. ist jesidische Kurdin. Wie so viele Jesidinnen wurde auch sie von IS-Terroristen gefangengenommen. Sie wurde von einem Mann zum nächsten gereicht. Sie wurde ausgebeutet, misshandelt, vergewaltigt. Im Sommer 2015 soll sie mit ihrer Tochter Rania in das Haus von Jennifer W. und ihrem Mann, einem irakischen IS-Kämpfer, nach Falludscha gekommen sein. Und dort hat sie laut Anklage mit ansehen müssen, wie der Mann, der sich Abu Muawia nannte, ihr Kind auf dem Hof an ein Fenstergitter fesselte und Jennifer W. und er es in der irakischen Hitze sterben ließen. Jennifer W. ist wegen Mordes durch Unterlassen, IS-Mitgliedschaft und Kriegsverbrechen angeklagt. Ihre Tat soll sie gegenüber einem Informanten der US-Bundespolizei FBI eingeräumt haben.

Nora T. geht es nicht gut. Wie groß ihre psychische Beeinträchtigung ist, lässt sich kaum beurteilen. Die Nebenklägerin spricht einen kurdischen Dialekt. Aufgrund eines Sprachfehlers sind ihre Antworten auch für die Dolmetscherin nicht leicht zu verstehen. Die Übersetzerin gibt Nora T.s Worte emotionslos wieder. Und was sie sagt, ist schwer zu ertragen. Das war schon bei ihrer ersten Aussage vor Gericht so. Und es wird nicht besser.

"Sie hat sich nicht bewegt, sie war nämlich tot"

Einen Tag zuvor, am Mittwoch, spricht Nora T. das erste Mal über die mutmaßliche Ermordung ihres Kindes. Abu Muawia habe ihre Tochter eines Tages auf den Hof ihres Hauses gebracht. "Er hat dann ein Seil genommen und Rania mit diesem Seil an das Fenster gefesselt. Eine Stunde lang. Und in Falludscha ist es sehr, sehr heiß." Ihre Tochter habe "Mama! Mama!" gerufen. "Ich habe mich nicht getraut, zu reagieren", gibt die Dolmetscherin die Antwort von Nora T. wieder. Sie habe auf Gott vertraut, darauf, dass alles gut werde.

Nora T. habe weiter die Wohnung putzen müssen. Von dort habe sie ihre Tochter vor dem Fenster stehen sehen. Rania habe sich nicht bewegt, nicht mehr geweint, gejammert oder geschrien. "Haben Sie mal gesehen, dass Ihre Tochter zusammengesackt ist?", fragt Richter Baier. "Nein", sagt Nora T.: "Sie hat sich nicht bewegt, sie war nämlich tot." "Aber wenn man tot ist, steht man nicht. Dann kann man nämlich nicht stehen", sagt Baier. "Ja", sagt die Mutter.

"Ich habe geweint und geweint"

Abu Muawia habe das Kind dann in der Wohnung auf den Boden gelegt. Rania habe nicht mehr reagiert. Nicht auf Berührungen, nicht auf Worte. Er habe gesagt, dass er sie ins Krankenhaus bringe. Dann habe er mit Rania das Haus verlassen. Nora T. sagt, sie habe ihre Tochter nie wiedergesehen.

"Ich habe geweint und geweint", sagt sie: "Und da hat seine Frau eine Pistole genommen, sie an meinen Kopf gehalten und gesagt: ,Wenn du nicht aufhörst zu weinen, werde ich dich umbringen.'" Jennifer W. zeigt auf der Anklagebank keine Reaktion. Scheinbar unbeteiligt schaut sie zur Nebenklägerin und hört ihr zu. "Wenn vor meinen Augen mein Kind umgebracht wird, wie soll ich da nicht weinen?", fragt Nora T.

Richter Baier fragt nach der Kleidung, die Rania an jenem Tag getragen habe. Die Mutter sagt, sie sei mit einem hellblauen Kleid bekleidet gewesen. Schuhe habe sie nicht getragen.

"Ein Kabel um den Hals"

Hellblaues Kleid? Barfuß? In einer früheren Vernehmung hatte Nora T. angegeben, Rania habe ein rosa Kleid und rote Schuhe getragen. Richter Baier hakt nach. "Das stimmt", sagt die Nebenklägerin. Im Krankenhaus habe ihre Tochter ein rosa Kleid angehabt. Das wisse sie von einem Foto, das dort von ihrer Tochter gemacht worden sei. Und auf diesem Foto trug sie ein rosa Kleid und "ein Kabel um den Hals".

Dieses Foto sei überall zu sehen gewesen, im Fernsehen, auf Handys. Auch in Kanada und Frankreich. Die jesidische Gemeinde habe es sogar auf Demonstrationen gegen den IS gezeigt. "Die haben gesagt, dies ist eine schmutzige Geschichte, von der jeder erfahren muss."

Die Bundesanwaltschaft und die Anwälte von Nora T. hören das erste Mal von so einem Bild. Gibt es dieses Foto wirklich? Und wenn es dieses Foto gibt, zeigt es tatsächlich Rania? Es ist eine seltsame und überraschende Aussage.

Ob Nora T. jemals erfahren habe, wo ihre Tochter begraben ist, fragt der Richter. "Nein", sagt die Mutter: "Ich weiß gar nichts." Hat sie nie versucht, es herauszufinden? "Nein." "Warum nicht?", fragt er. "Ich war selbst fast gestorben", sagt Nora T. "Deswegen musste ich mich zuerst um mich kümmern."