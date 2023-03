Zeuge im Prozess gegen mutmaßlichen »Folterarzt« aus Syrien Was geschah im Militärkrankenhaus Nr. 608?

Der Arzt Alaa M. soll in einem Militärkrankenhaus in Syrien Gegner des Assad-Regimes gefoltert haben. Die Ermittlungen stieß ein Kollege an. Der erschien nun als Zeuge im Gericht.

, Frankfurt am Main Von Julia Jüttner