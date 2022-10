Am Ende einer durchtanzten Nacht saß Steve W. am Morgen des 4. Juli 2021 vor einem Café im Berliner Bezirk Neukölln in der Sonne. Irgendwann habe sich Maurice P. dazugesetzt. Steve W. kannte den Mann nicht. Er sollte ihn in den nächsten Stunden kennenlernen. »Er hat keinen Hehl daraus gemacht, welcher Gesinnung er ist«, sagt Steve W. am Freitag als Zeuge vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten. Maurice P. habe von Adolf Hitler geschwärmt. »Er hat geredet, geredet, geredet. Über Stunden.«