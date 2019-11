Er hätte weitergetötet. Davon ist der Polizist, der Grzegorz W. vier Tage und viele Stunden lang vernommen hat, überzeugt. "Ich bin davon überzeugt, dass es weitergegangen wäre", sagt der Münchener Kriminalhauptkommissar am Mittwoch vor Gericht. "Er wäre zum nächsten Patienten gefahren und es wäre wieder passiert."

Grzegorz W. muss sich wegen Mordes, wegen versuchter Mordes und wegen gefährlicher Körperverletzung vor der 1. Großen Strafkammer des Landgerichts München verantworten. Er leidet an Diabetes, Insulin soll ihm als Mordwerkzeug gedient haben. Als Hilfspfleger soll er seinen Patienten das Insulin gespritzt haben, um sie ruhig zu stellen. Ihren Tod soll der 38-Jährige dabei in Kauf genommen haben. Mindestens sechs Menschen überlebten die Tortur nicht.

Über verschiedene deutsche und polnische Agenturen wurde der Pole in deutsche Haushalte zur 24-Stunden-Pflege vermittelt. Der Polizist, der an diesem zweiten Verhandlungstag vor Gericht aussagt, hat Grzegorz W. zunächst nur als Zeugen in einem einzigen ungeklärten Todesfall vernommen. Schnell wurde Grzegorz W. zum Beschuldigten in immer mehr Todesfällen. Sechs Menschen soll er zwischen April 2017 und Februar 2018 in Bayern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg ermordet haben.

Vor Gericht schweigt Grzegorz W. Im Ermittlungsverfahren hat er die Fragen des Kommissars noch ausführlich beantwortet. Die Vorsitzende Richterin Elisabeth Ehrl geht am Mittwoch mit dem Polizisten die Vernehmungsprotokolle durch. Sie zitiert ganze Passsagen. Demnach hat Grzegorz W. nach und nach gestanden, dass er Menschen, die ihm zur Pflege anvertraut waren, Insulin gespritzt hat.

"Ich habe den Patienten deshalb Insulin gegeben, weil die Patienten mir gegenüber aggressiv waren", sagte Grzegorz W. dem Polizisten. So wie er es darstellt, hat jeder Patient ihn beleidigt, manche hätten ihn geschlagen oder geschubst, alle seien aggressiv gewesen. "Er stellte es so dar", sagt der Polizist, "dass die Leute grundsätzlich sehr aggressiv zu ihm waren. Und dass er von allem gestresst und genervt gewesen sei."

W. habe den Menschen Insulin verabreicht, damit er seine Ruhe habe. Zumeist schon am zweiten oder dritten Tag nach seiner Ankunft hat er den überwiegend bettlägerigen Frauen und Männern das oftmals tödliche Mittel injiziert. Zum Beispiel Gisela A.

Im Juli 2017 zog er als Pflegehelfer in das Haus der 87-jährigen Frau in Baden-Württemberg. Auch sie sei angeblich "furchtbar aggressiv" gewesen. Er sei so gestresst und genervt gewesen, dass er ihr Insulin verabreicht hat, sagte Grzegorz W. "Danach ging ich schlafen." Als er wieder aufwachte, war die Frau tot. "Ich wollte einfach nur, dass sie ruhiger wird", sagte er dem Polzisten: "Ich wollte sie nicht töten. Ich wollte nur, dass sie durchschläft."

Wenige Tage nach dem Tod von Gisela A. zog Grzegorz W. nach Hannover. Dort sollte er sich um Helmut O., 66, kümmern. Auch er soll aggressiv gewesen sein. Auch ihm spritzte er Insulin. Auch Helmut O. starb. Wieder sagte Grzegorz W. dem Polizisten. "Ich wollte ihn nicht umbringen. Ich wollte ihn eigentlich nur dazu bringen, dass er schläft."

Mehr bei SPIEGEL+ DPA Ignorierte Verbrechen Wie ein polnischer Haushaltshelfer offenbar etliche deutsche Pflegebedürftige töten konnte

"Wie viele Menschen haben Sie mit Insulin gespritzt?", fragte der Polizist. "15 bis 20", schätzte Grzegorz W. Aber er könne nicht sagen, wie viele nach der Injektion gestorben seien. 15 bis 20 Menschen? Die Anklage führt zwölf Männer und Frauen auf.

Der Polizist hakte nach. "Wer war eigentlich Ihr erster Patient, dem Sie Insulin injiziert haben?" Grzegorz W.: "Ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht, wer mein erster Patient war." Ob er überhaupt jemals vorgehabt habe, alte Menschen zu pflegen. "Ja", sagte Grzegorz W., "aber die Aggression der deutschen Menschen brachten mich einfach zum Wahnsinn."

Viele seiner Patienten sollen dement gewesen sein oder an Parkinson gelitten haben. Der Polizist fragte den Pfleger, ob er sich in seiner Ausbildung zum Altenpfleger mit diesen Themen beschäftigt habe.

"Ich wollte von ihm wissen, warum er alten Leuten ihr Krankheitsbild zum Vorwurf macht", erklärt der Polizist vor Gericht: "Ich wollte von ihm wissen, ob ihm nicht bekannt ist, dass aggressives Verhalten ein Symptom sein kann. Ob er da nicht geschult wurde." Gegenüber Grzegorz W. wählte der Polizist deutlichere Worte: "Sie fühlen sich von einem kranken Menschen ständig beleidigt und im Gegenzug verabreichen Sie Ihnen lebensbedrohliches Insulin?" Der Angeklagte antwortete ausweichend. Sein Crashkurs in Altenpflege sei eher kurz gewesen, mit derartigen Themen habe er sich nicht befasst.

Der Ermittler glaubt nicht, dass der Angeklagte jemals Menschen pflegen wollte. Er geht davon aus, dass es Grzegorz W. in Wahrheit darum ging, ungestört Wohnungen und Häuser leerzuräumen. Und er sagte ihm, was er dachte. Nun sagte W. plötzlich: "Alles, was Sie gesagt haben, stimmt." Er habe nie pflegen, nur stehlen wollen.

Der Polizist fragte weiter. "Warum hat Stehlen nicht gereicht? Warum mussten Leute dafür sterben?" "Weil sie mir gegenüber aggressiv waren", wiederholt W. Im ausgedruckten Vernehmungsprotokoll ergänzte er handschriftlich: "Ich wollte aber nicht, dass jemand stirbt."