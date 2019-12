Manchmal sah Franz W. Gespenster. Sie standen nachts an seinem Bett oder saßen auf der Treppe im Flur seines Hauses. Der 83-jährige Mann hatte Angst. Angst vor Gespenstern. Angst davor, bestohlen zu werden. Angst davor, vergiftet zu werden. Sein Bruder organisierte für ihn einen Pfleger, der auch nachts für Franz W. da sein sollte. Grzegorz W. sollte die Gespenster verscheuchen.

Doch Grzegorz W. verscheuchte sie nicht. Laut Anklage hat der 38-Jährige Franz W. vergiftet und bestohlen. Mindestens fünf weitere pflegebedürftige Menschen soll Grzegorz W. getötet haben. Wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung muss er sich seit Ende November vor dem Landgericht München verantworten.

Am Mittwoch haben die ersten Angehörigen eines seiner mutmaßlichen Opfer ausgesagt. Dagmar W. ist 71 Jahre alt. Sie ist die Schwägerin von Franz W. und mit seinem jüngeren Bruder verheiratet. Zusammen mit ihrem Mann hat sie die Hilfe für den 83-Jährigen organisiert und ihn mehrmals in der Woche besucht.

"Es war uns wichtig, dass immer jemand bei ihm ist"

Franz W. konnte sich nur im Rollstuhl fortbewegen, war an Parkinson erkrankt. Tagsüber war er gut umsorgt. Eine Frau kümmerte sich um den Garten. Eine andere Frau, Maria, kochte für ihn und leistete ihm Gesellschaft. Eine dritte Frau putzte das Haus. Es gab einen Fahrer, der im Laufe der Zeit zum Freund wurde. Und es gab Mitarbeiter eines Pflegedienstes, die Franz W. morgens und abends wuschen und mit Tabletten versorgten.

Nur nachts war der Mann allein. Und das ging irgendwann nicht mehr, sagte Dagmar W. Franz W. fiel aus dem Bett oder stürzte, wenn er sich etwas zu Trinken holen wollte. "Es war uns wichtig, dass immer jemand bei ihm ist", sagt Dagmar W. Sie und ihr Mann wandten sich an eine Hamburger Agentur, die über Agenturen im Ausland Pflegekräfte vermittelte.

"Er hatte gar nicht die Kraft, ihn zu versorgen"

Ab dem 10. Februar 2018 sollte Grzegorz W., gelernter Schlosser aus Polen, sich um Franz W. kümmern. Unerwartet reiste Grzegorz W. bereits am Vorabend an, sein Vorgänger war da noch da. "Und als plötzlich zwei Männer am Bett vor meinem Schwager standen, hat er es mit der Angst zu tun bekommen", sagt die Zeugin. Franz W. rief die Polizei. Das tat er häufiger. Die Polizei informierte Dagmar W. und ihren Mann über den Anruf. Am nächsten Tag fuhren sie zu Franz W.

Als sie dort Grzegorz W., kleingewachsen und stark übergewichtig, sahen, hätten sie gewusst, dass er der Falsche für den Job war. "Wir konnten uns nicht vorstellen, dass er meinen Schwager heben kann", sagt sie. "Er hatte gar nicht die Kraft, ihn zu versorgen." Auch Maria, die Haushaltshilfe, habe sich über Grzegorz W. beschwert. Er sei "sehr ruppig" mit dem alten Mann umgegangen, habe ihn geduzt und keine Ahnung von Pflege gehabt.

Die Vorsitzende Richterin Elisabeth Ehlr fragt nach der Verfassung ihres Schwagers bei ihrem Besuch am Samstag, kurz vor seinem Tod. "Gut", sagt Dagmar W. "War er geistig klar?" "Ich habe nie erlebt, dass er geistig nicht klar ist." Franz W. habe schlecht laufen können, ansonsten habe ihm nichts gefehlt.

Dann berichtet die Zeugin von den Ängsten ihres Schwagers. "Er hat immer Angst gehabt, dass er beraubt oder umgebracht wird", sagt sie.

Der Angeklagte nickt fast ein

Die Richterin schaut zur Anklagebank. Grzegorz W. interessiert offenbar nicht besonders, was die Zeugin sagt und eine Dolmetscherin für ihn ins Polnische übersetzt. Er ist dabei einzunicken. "Herr W.?", ruft die Richterin. Grzegorz W. schreckt hoch. Die Richterin winkt ihm zu.

Grzegorz W. behauptet, nahezu alle Männer und Frauen, die er in Deutschland pflegen sollte, hätten sich aggressiv verhalten und ihn beleidigt. Auch Franz W. soll ausfallend gewesen sein.

Die Richterin fragt die Zeugin nach dem Umgang ihres Schwagers mit den Menschen, die sich um ihn kümmern sollten. "Mein Schwager war bestimmend, aber ich kann nicht sagen, dass er unfreundlich war", sagt sie. Andere zu beleidigen, "das war nicht seine Art." Auch um sich geschlagen habe er nicht. "Dazu hätte er gar nicht die Kraft gehabt."

Franz W. sei ein eher schwieriger Mensch gewesen, sagt hingegen sein jüngerer Bruder, Herbert W. Der 74-Jährige ist der Mann von Dagmar W. Er spricht an diesem Tag als erster Zeuge.

Aber auch Herbert W. sagt, sein Bruder sei geistig "voll da" gewesen. Nur wenn er seine Tabletten nicht genommen hatte, sei er verwirrt gewesen. "Dann dachte er, er solle vergiftet werden." Oder er sah Gespenster.

"Dann hat er einen Stock genommen, draufgehauen, dann waren die Geister weg. Sind sie wiedergekommen, hat er die Polizei gerufen. Da haben wir zu ihm gesagt: Franz, du musst deine Tabletten nehmen." Die Richterin fragt, ob sein Bruder seine Tabletten am Tag seines Todes genommen hatte. "Er muss sie genommen haben, er hat nichts über Geister erzählt."

"Dass jemand so etwas tut, diese Vorstellung hatte ich nicht."

Als seine Frau, Dagmar W., wenig später schildern soll, wie sie vom Tod ihres Schwagers erfuhr, kämpft sie mit den Tränen. Sie habe mitten in der Nacht einen Anruf von Maria, der Haushaltshilfe, bekommen, Grzegorz W. hatte sie angerufen und gesagt, dass Franz W. tot sei. Dagmar W. wählte sofort die Nummer ihres Schwagers. Grzegorz W. ging ans Telefon. Er sagte auch ihr, er glaube, dass Franz W. gestorben sei. "Wie klang er am Telefon?", fragt die Richterin. "Normal", sagt sie.

Mit ihrem Mann fuhr sie sofort zum Haus ihres Schwagers. Grzegorz W. saß in der Küche und trank Apfelschorle. "Ich habe ihn noch getröstet", sagt Dagmar W. "Ich habe ihm gesagt, es kann passieren, dass ein alter Mensch stirbt." Wie hat Grzegorz W. reagiert? "Er war ganz ruhig." Er sei weder nervös noch anderweitig auffällig gewesen.

Auf den Gedanken, dass er ihren Schwager umgebracht haben könnte, kam sie nicht. "Dass jemand so etwas tut, diese Vorstellung hatte ich nicht."