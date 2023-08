Er sprach sie in der Paris Bar an, diesem Ort im Westen Berlins, an dem Kunst auf Geld trifft, Prominenz verkehrt und sich beim Trinken und Essen wie nebenbei auch über das Geschäft reden lässt. Es muss ein vergnüglicher Abend gewesen sein, damals im April 2021. Stephan Welk und die Frau, die in Berlin eine Castingagentur leitet, verstanden sich auf Anhieb. Der 55-Jährige scheint ein charmanter Mann zu sein, der schnell zum Du übergeht und es versteht, Menschen für sich einzunehmen. Im Prozess vor dem Landgericht Berlin haben schon mehrere Zeugen von kurzweiligen Abenden berichtet, die Stephan Welk ihnen bescherte, als er noch nicht in Untersuchungshaft saß und wegen Millionenbetrugs angeklagt war.