Die niederländische Stadt Bodegraven-Reeuwijk hat gegen Twitter geklagt. Am Freitag forderte die Kommune vor Gericht den Kurznachrichtendienst auf, alle Tweets zu löschen, die sich auf Gerüchte über einen mutmaßlichen Pädophilenring in Bodegraven-Reeuwijk beziehen. Angeblich sollen satanistische Pädophile dort in den Achtzigerjahren Kinder gequält und getötet haben. Die kruden Verschwörungstheorien kursieren seit 2020 in den sozialen Medien.