Prozess in New York Bestechung durch »El Chapo« während Amtszeit – Ex-Minister Mexikos verurteilt

Eine Jury in New York hat Mexikos früheren Sicherheitsminister Genaro García Luna für schuldig befunden, Schmiergelder in Millionenhöhe von Ex-Drogenboss »El Chapo« angenommen zu haben. Die zwölf Geschworenen eines Bundesgerichts in Brooklyn befanden den 54-Jährigen am Dienstag einstimmig in allen fünf Anklagepunkten für schuldig. Sie hatten drei Tage lang beraten, der Prozess hatte rund vier Wochen gedauert.