Prozess in Verden 14-Jähriger stirbt nach Fahrradsturz – Arzt steht vor Gericht

Entschuldigung zum Prozessauftakt

Am ersten Verhandlungstag wandte sich der Angeklagte an die Mutter des Verstorbenen, die als Nebenklägerin im Gerichtssaal saß. »Es tut mir für Sie als Familie unendlich leid«, sagte er. Er hätte aber die lebensbedrohliche Verletzung nicht erkennen können. »Meine eigenen Kinder hätte ich nicht anders behandelt.« Nach seiner fristlosen Entlassung sei er 14 Monate arbeitslos gewesen, zurzeit arbeite er in Teilzeit als Facharzt. Trotz Dutzender Bewerbungen habe er als Chefarzt keine Anstellung mehr gefunden. »Ich kämpfe für meinen Freispruch«, sagte er.

Der Vorsitzende Richter hatte dem Angeklagten zuvor mit eindringlichen Worten nahegelegt, der Einstellung des Verfahrens gegen die Zahlung von 25.000 Euro zuzustimmen. Dass dieser auf eine maximale Zahlung von 13.000 Euro bestehe, kritisierte er als »Gefeilsche«. Die Verteidigung wies den Vorwurf zurück und beschuldigte den Richter der Voreingenommenheit. »Es geht hier nicht ums Geld«, sagte einer der Anwälte. »Es geht um Gerechtigkeit.« Der zweite Anwalt sagte, der Angeklagte habe bei der Behandlung des jungen Patienten »nach bestem Wissen und Gewissen vertretbar gehandelt«.