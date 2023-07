Der inzwischen 63 Jahre alte Genditzki, der in der Wohnanlage der Getöteten als Hausmeister tätig war, war 2010 vom Landgericht München II zu lebenslanger Haft verurteilt worden. 2012 wurde das Urteil im Revisionsverfahren bestätigt.

Nach Überzeugung der Kammer des Münchner Schwurgerichts hatte er die Seniorin im Oktober 2008 in deren Wohnung im oberbayerischen Rottach-Egern nach einem Streit auf den Kopf geschlagen und dann in der Badewanne ertränkt. Genditzki hat die Vorwürfe stets bestritten – so auch in seinem letzten Wort im neuen Prozess: »Und: Ich möchte noch sagen, ich bin unschuldig. Das war's.«