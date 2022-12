Prozess um Anschlag auf Asylbewerberheim Zehn Bier, zehn Schnäpse und der Tod von Samuel Yeboah

Steckte Peter S. vor 31 Jahren eine Geflüchtetenunterkunft in Saarlouis in Brand? Vor Gericht wehrt sich der ehemalige Neonazi gegen den Vorwurf – und erinnert sich vor allem an viel Alkohol und gute Stimmung im Land.

Aus Koblenz berichtet Julia Jüttner