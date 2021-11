Prozessauftakt nach tödlichen Schüssen in Hannover »Selbstjustiz auf dem Asphalt«

Es war ein Verbrechen am helllichten Tag: In Hannover hat der Prozess gegen einen 33-Jährigen begonnen, der an einer Ampelkreuzung einen Porschefahrer erschoss. Für seinen Verteidiger ist der Fall klar.

Aus Hannover berichtet Julia Jüttner