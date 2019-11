Das Gehen fällt ihm schwer, als er am Morgen den Saal A101 des Landgerichts München betritt. Grzegorz W. ist vor sechs Tagen 38 Jahre alt geworden. Er ist von eher kleiner Körpergröße und stark übergewichtig. Seit Februar 2018 sitzt er in Untersuchungshaft.

Grzegorz W. soll sechs Menschen ermordet haben, die er hätte pflegen sollen. Drei weitere Menschen soll er versucht haben, zu töten. Seit Dienstag muss er sich wegen Mordes, versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung vor der 1. Großen Strafkammer verantworten.

Grzegorz W. ist 1981 in Polen geboren. Die Vorsitzende Richterin fragt den Angeklagten nach seinem Beruf. "Schlosser, Mechaniker", sagt er. Man kommt als Prozessbeobachter nicht umhin, zu denken: Wäre er besser dabei geblieben. Doch der Angeklagte schulte um. Er wurde vom Schlosser zum Hilfspfleger. Und zum mutmaßlichen Mörder.

Crashkurs für den Pflegejob

Ab Mai 2015 machte er einen Crashkurs in Polen und wurde danach als Pflegekraft über verschiedene Agenturen in Haushalte in ganz Deutschland vermittelt. Er zog bei seinen Patienten ein, um 24 Stunden am Tag für sie da zu sein. Doch aus Sicht der Staatsanwaltschaft wollte Grzegorz W. nie Menschen pflegen. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft wollte er die Männer und Frauen nicht betreuen, sondern bestehlen. Seine Eignung für den Pflegejob wurde offenbar nie überprüft.

Im Januar 2017 verschrieb ihm ein Arzt einen Insulin-Pen zur Behandlung seiner Diabetes. Der Anklage zufolge bekam Grzegorz W. damit sein Tötungswerkzeug in die Hand.

Wenn er sich von den Patienten gestört fühlte, soll er fortan zur Spritze gegriffen und ihnen Insulin gespritzt haben. Und gestört fühlte er sich offenbar durch vieles:

Wenn es kein Internet im Haushalt gab.

Wenn zu viel Besuch kam.

Wenn die Pflegebedürftigen auch nachts Hilfe brauchten.

Er soll heimtückisch, aus Habgier und aus niedrigen Beweggründen gemordet haben. Die Staatsanwaltschaft braucht rund eine Stunde, um die Anklage zu verlesen.

"Ich gebe mein Herz dafür, anderen Menschen zu helfen"

Vor Gericht will Grzegorz W. zunächst schweigen. Mit der Polizei hat er hingegen gesprochen. Gleich am ersten Verhandlungstag berichtet ein Kriminalhauptkommissar von den Vernehmungen des Angeklagten.

"Er hat gesagt, er wollte niemanden töten, er wollte nur, dass die Leute schlafen und er seine Ruhe hat", sagt der Polizist. Er habe allerdings auch behauptet: "Ich gebe mein Herz dafür, anderen Menschen zu helfen."

Zweifel sind angebracht.

Grzegorz W. hat in den Vernehmungen mehrfach gelogen. Dass er in Polen wegen Diebstahls und Betrugs im Gefängnis war, verschwieg er. Seine Diabetes-Erkrankung räumte er erst ein, als die Ermittler das Insulin in seiner Tasche entdeckten.

Die Mordserie hat laut Anklage am 12. April 2017 begonnen. Grzegorz W. war drei Tage zuvor als Pfleger nach Schleswig-Holstein ins Haus des Malers und Werbegrafikers Holm von Czettritz, 77, gezogen. Von Holm von Czettritz stammt der Werbeslogan "Der Tag geht, Johnnie Walker kommt". Und von ihm stammt die Anekdote, dass Andreas Baader ihn einst gebeten hat, das Logo der RAF zu überarbeiten - was von Czettritz ablehnte. Die Begegnung mit Grzegorz W. überlebte er nicht.

"Rücksichtsloses Gewinnstreben"

Grzegorz W. soll nach Ansicht der Staatsanwaltschaft nie vorgehabt haben, den bettlägerigen Mann zu pflegen. Er soll den Pflegejob als Vorwand genutzt haben, um ihn zu bestehlen. Grzegorz W. soll sich durch andere Menschen im Haus gestört und kontrolliert gefühlt haben. Er sah sich gezwungen, sich tatsächlich um von Czettritz zu kümmern, auch nachts. Der Angeklagte empfand das offenbar als Zumutung. "Er war der Ansicht, ein unverhandelbares Anrecht auf eine Nachtruhe mit mindestens acht Stunden Schlaf zu haben", trägt die Staatsanwältin vor. Grzegorz W. soll dem Mann Insulin injiziert und in Kauf genommen haben, dass von Czettriz an Unterzuckerung stirbt.

"Er stellte seine eigenen Bedürfnisse und sein rücksichtsloses Gewinnstreben in krasser Eigensucht über das Lebensrecht des Geschädigten" - ein Satz, den die Staatsanwältin auch in allen weiteren Fällen wiederholen wird.

Der alte Maler starb. Grzegorz W. soll das Haus durchsucht haben. Die Beute war gering: Flüssigseife, Waschpulver, Toilettenpapier, Toilettenbürsten und Parfum soll er mit nach Polen genommen haben.

W. ließ sich wieder und wieder in Haushalte vermitteln. Über immer neue Agenturen. Laut Anklage tötete er fünf weitere Menschen in Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg und Niedersachsen. Drei weitere Männer soll Grzegorz W. versucht haben zu ermorden. Einer von ihnen war Heinrich Wischmann, 91, aus Mühlheim an der Ruhr in Nordrhein-Westfalen.

Mehr bei SPIEGEL+ DPA Ignorierte Verbrechen Wie ein polnischer Haushaltshelfer offenbar etliche deutsche Pflegebedürftige töten konnte

Heinrich Wischmann starb wenige Wochen, nachdem Grzegorz W. auch ihm Insulin spritzte. Die Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Mord aus, die Richterin weist Grzegorz W. am Dienstag darauf hin, dass das Gericht diesen Fall auch als vollendeten Mord werten könnte. Dann wären es sieben, nicht sechs Morde. Familie Wischmann hatte den Pfleger damals angezeigt. Doch Grzegorz W. konnte weitermachen, acht Monate lang.

Der Mensch Grzegorz W. ist schwer zu fassen. Dem Gerichtspsychiater sagte er, er sei ein glückliches Kind gewesen. So berichtet es der Gutachter am Dienstag vor Gericht: Alles sei "ganz normal" gewesen. Zu den Details jedoch, die Grzegorz W. ihm aus seiner Kindheit erzählte, passt das nicht. Seine Mutter habe ihn regelmäßig mit einem Kabel verprügelt, sein Vater ihm nicht geholfen, weil auch er Angst vor der Frau gehabt habe. Freunde habe Grzegorz W. nie gehabt, auch keine Lebenspartnerin, keinen Lebenspartner. Er sei ein Einzelgänger. Die einzige Freude in seinem Leben scheinen Süßigkeiten zu sein. Er esse gerne Süßes, sagte er dem Psychiater, und bewege sich kaum. Schon in der Kindheit sei er stark übergewichtig gewesen, darunter gelitten habe er nie.

Er bedauere zutiefst, was er getan habe. Auch das hat Grzegorz W. dem Psychiater gesagt. Und dass er sich damit abgefunden habe, nie wieder aus dem Gefängnis zu kommen.