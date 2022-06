Dieser Hinweis werde nicht ausreichen, um ihn zu überführen, sagt der Vorsitzende Richter Holger Jung und wendet sich an den Angeklagten. Es gebe allerdings zudem fünf DNA-Treffer von Nuri T. in einem schwarzen Gummihandschuh, der am Tatort lag und den einer der Täter getragen haben muss. Außerdem habe T. eine Verletzung an der Hand, die darauf zurückzuführen sei, dass er an der Tat beteiligt war.

Schweigen oder reden

Dies spreche für eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Nuri T. schuldig gesprochen werde, sagt Jung. Ein Geständnis zu einem frühen Zeitpunkt würde »sicherlich eine strafmildernde Wirkung« haben. Er schaut Nuri T. an. »Wenn Sie sich etwas zuschulden haben kommen lassen, überlegen Sie gut, ob Sie es bei einer schweigenden Verteidigung belassen wollen.«

Nuri T. nickt leicht. Dann wendet sich ihm Martin Meinberg, Günthers Anwalt, zu. Auch er spricht von einer »dringenden Verdachtslage«. Er betont die Bedeutung dieses Verfahrens: Nämlich herauszubekommen, wer einen so »fürchterlichen Vorgang« initiierte. Wer steckt hinter dem Anschlag? Wer wollte Günther schaden? Und warum?