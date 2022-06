Wer war Peter R. de Vries?

Um die Hintergründe des Falls zu verstehen, muss man Peter R. de Vries kennen. Er war der führende Kriminalreporter der Niederlande. Häufig war er Gast bei TV-Talkshows. In den Niederlanden war er wohl so berühmt wie Günther Jauch oder Thomas Gottschalk in Deutschland. In der Vergangenheit stand de Vries wegen seiner Recherchen in brisanten Fällen bereits unter Polizeischutz. Doch de Vries war nicht nur Journalist. Er trat auch regelmäßig als Sprecher von Opfern oder Zeugen bei Prozessen auf – und er war die Vertrauensperson eines wichtigen Kronzeugen.