Wie die Zeitung »Sun« berichtete, kamen fünf der sieben Verdächtigen gegen Kaution frei. Laut »Daily Mirror« wurden mehrere Immobilien in verschiedenen Landesteilen durchsucht.

Die sechs übrigen Verdächtigen sind Mitglieder der Irish Guards. Das erste Bataillon der Irish Guards, einer der aktivsten Einheiten der britischen Armee, soll bei der »Trooping the Colour« genannten Parade mitmarschieren, mit der am kommenden Donnerstag die Festivitäten zum 70. Thronjubiläum der Queen in London eröffnet werden.