Queen-Double bei Olympiafeier Stuntman Gary Connery zu 18 Monaten Haft verurteilt

In einer Erklärung vor Gericht ließ die Ex-Freundin von Connery mitteilen: »Ich möchte nur, dass Gary die Verantwortung für das übernimmt, was er getan hat.« Die Auswirkungen des Vorfalls auf ihr Leben seien enorm gewesen. Sie fühle sich nicht sicher, in das Haus zurückzukehren und sei finanziell abhängig von ihren Eltern geworden.

Connery ist für seine waghalsigen Stunts bekannt. Im Mai 2012 sprang er als erster Mensch in mehr als 700 Metern Höhe ohne Fallschirm aus einem Hubschrauber. Einem größeren Publikum wurde er dann im Juli desselben Jahres bekannt. Damals wurde er für die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in London engagiert: Er sprang als Queen Elizabeth II. verkleidet samt Fallschirm aus einem Hubschrauber über dem Stadion. Im selben Moment betrat die leibhaftige Queen an der Seite ihres Ehemannes Prinz Philip die Ehrentribüne des Stadions. »Dieser Sprung wird mir im Gedächtnis bleiben, bis ich senil bin«, sagte Connery damals.