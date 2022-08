Kinderpornos im Seesack mit sich herumgetragen

Kelly soll seine selbst aufgenommenen Kinderpornografie-Videos in den Neunzigerjahren stets in einem Seesack mit sich herumgetragen haben, hatte die Anklage in einem Prozess im Jahr 2008 berichtet. Dennoch seien einige VHS gestohlen worden.

Als er 2001 in einem Hotel in Kansas City das Bargeld in Empfang genommen habe, sei ihm sofort klar gewesen, dass es sich nicht um die versprochene Summe gehandelt habe. »Das ist keine Million Dollar«, habe er Kellys Leuten gesagt. Er sei letztlich mit 75.000 Dollar in einer Papiertüte nach Hause gegangen. Nach Übergabe des Videos habe er weitere Zahlungen erhalten, allerdings nie die volle Summe. Er habe Kelly auf Konzerten nachgestellt und gedroht, die Sache öffentlich zu machen, sollte der Rest nicht bezahlt werden.