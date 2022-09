Erst vor einigen Wochen war der Sänger in New York wegen des Missbrauchs Minderjähriger zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. In einem zweiten Prozess in Chicago war er nun in 13 Punkten angeklagt gewesen, unter anderem wegen der Herstellung von Kinderpornografie in mehreren Fällen und der Verleitung Minderjähriger zu sexuellen Handlungen.