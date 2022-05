Der Vorwurf der sexualisierten Belästigung und des Machtmissbrauchs am Potsdamer Abraham-Geiger-Kolleg will der Zentralrat der Juden unabhängig prüfen lassen. Es soll eine Anwaltskanzlei mit einer Untersuchung beauftragt werden, teilt der Zentralrat mit. »Eine vorbehaltlose, lückenlose und völlig unabhängige Untersuchung und Aufklärung der im Raum stehenden Vorwürfe ist zwingend geboten«, so der Zentralratspräsident Josef Schuster.