Im Bundestag hatten Vertreter des Generalbundesanwalts (GBA) in den vergangenen Jahren mehrfach auf den Mangel an DNA-Vergleichsmaterial hingewiesen. Man habe seine mutmaßliche Beteiligung an Straftaten in den vergangenen Jahren durch andere Indizien festgestellt.

Besuch bei den Eltern

Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wird vermutet, dass die Angehörigen womöglich Informationen zu Garwegs Aufenthaltsort haben. So habe sich etwa der Bruder, der in der Schweiz lebt, bei Besuchen in Deutschland in der Vergangenheit konspirativ verhalten.