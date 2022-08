Ein »Bild«-Sprecher bezeichnete die Gerichtsentscheidung als »falsch«. Man prüfe weitere rechtliche Schritte. Fest stehe, dass »Bild« den Kirchenrechtler Schüller korrekt zitiert habe. Im Übrigen könne man festhalten: »Die eigentlichen Vorwürfe ›einer klaren Dienstpflichtverletzung‹ selbst werden von Kardinal Woelki nicht angegriffen.«

Mit Schüller hatte sich Woelki am Donnerstag geeinigt. Schüller stellte in einer eidesstattlichen Versicherung klar, dass er sich nicht zu einem angeblichen Motiv Woelkis in der Frage geäußert habe. Als Reaktion darauf zog Woelki seinen Antrag auf Erlass einer Einstweiligen Verfügung gegen Schüller zurück.