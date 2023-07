Rammstein-Auftritt in Berlin Konzertbesucher unter Sabotageverdacht

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen

Im Stadion selbst war die Sicherheit für die Konzerte nach Angaben aus dem Umfeld der Band in vielen Bereichen erhöht worden. Mehr Personal in reflektierenden Warnwesten oder in Zivil war unterwegs, auch die Technik wurde zusätzlich geschützt. So wurden etwa die Türme für Lautsprecher und Pyrotechnik streng bewacht.

Wegen der Vorwürfe gegen Sänger Till Lindemann war es bereits am Samstag vor dem ersten der insgesamt drei Berliner Konzerte zu Protesten gekommen. Vor dem Olympiastadion forderten Aktivisten ein Verbot der Konzerte. Am Sonntag war ein Spruchband »Keine Bühne für Täter« am Rundgang um den Stadionbau zu sehen.