Vorwürfe konnten nicht erhärtet werden

Mutmaßliche Geschädigte, so die Behörde, sollen sich bislang nicht an die Strafverfolgungsbehörden gewandt haben. Die Angaben der Zeugin Kyla Shyx, die zunächst über YouTube Vorwürfe erhoben hatte, seien in den Vernehmungen zu »unkonkret« geblieben.

Im Fall der mutmaßlich Betroffenen Shelby Lynn sollen die litauischen Behörden die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens abgelehnt haben. Der Staatsanwaltschaft Berlin liegen Unterlagen der litauischen Behörden vor, so ein Sprecher. Diese wurden ausgewertet. Auch hier ergaben sich demnach keine konkreten tatsächlichen Anhaltspunkte für Sexualstraftaten durch den Beschuldigten.