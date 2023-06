Das Landgericht Potsdam entschied daraufhin im Jahr 2014, dass das Amtsgericht versäumt habe, nach dem Erben in ausreichendem Maße zu suchen. Daher sei die Zwangsversteigerung nicht rechtens und der Erbe weiterhin Eigentümer des Grundstücks seiner verstorbenen Tante. Dies wurde nun vom OLG bestätigt.

Familie muss Entschädigung für Nutzung des Grundstücks zahlen

Dem Urteil zufolge muss die Familie außerdem dem Eigentümer, einem in der Schweiz lebenden US-Bürger, für die Nutzung des Grundstücks eine Entschädigung in Höhe von gut 6000 Euro zahlen. Und dann ist da noch die Grundschuld in Höhe von 280.000 Euro plus Zinsen für die Baukosten, die die Familie schnell tilgen muss. Denn: »Im Ergebnis hat die Familie das Grundstück so zu übergeben, wie es vor dem Zuschlag bei der Versteigerung war«, sagt Odenbreit. Eine Revision ist nicht zugelassen.