Mit abenteuerlichen Geschwindigkeiten von bis zu 300 Kilometern pro Stunde ist es einem Falschfahrer in der Nähe von Stuttgart gelungen, Dutzende Streifenwagen abzuhängen und zu entkommen – wenngleich am Ende zu Fuß. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer eines schwarzen Mercedes AMG GT 63 S mit BC-Kennzeichen seinen Sportwagen aus noch nicht näher bekanntem Grund an einem Stauende gewendet und war in entgegen der Fahrrichtung zurück nach Stuttgart gerast.