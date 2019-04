Bei einem Unfall mit Fahrerflucht starben im Juli 2018 eine 54-Jährige und ihr Enkel - zum Prozessauftakt vor dem Amtsgericht Rastatt hat der angeklagte Autofahrer die Tat eingeräumt. Über seinen Anwalt ließ er mitteilen, dass die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft im Wesentlichen zuträfen.

Anschließend sagte er auch selbst zur Sache aus - und gab an, dass er an den Unfall keine Erinnerung habe. "Ich habe nur gemerkt, dass ich was umgefahren habe." Aus Angst um seinen Führerschein habe er nicht angehalten.

Der 48-Jährige, der sich vor Gericht als drogen- und alkoholabhängig bezeichnete, soll den kleinen Jungen und seine Großmutter in Gaggenau betrunken und bekifft überfahren und dann zurückgelassen haben.

Die Frau starb sofort, der Junge später in einem Krankenhaus. Am Unfallort blieb ein Kennzeichen zurück. Es brachte die Polizei auf die Spur des Mannes. Er wurde zweieinhalb Stunden später bei einem Bekannten angetroffen.

Im Zuge der Durchsuchung der Wohnung des Angeklagten fand die Polizei auch eine Marihuanaplantage mit 48 Stauden. Angeklagt ist der 48-Jährige unter anderem wegen fahrlässiger Tötung sowie wegen Fahrerflucht und Drogenbesitzes (Az.: 11 Ls 301 Js 9879/18).

Das Gericht hat zahlreiche Zeugen sowie zwei Sachverständige geladen. Ein Urteil soll am 17. Mai fallen.