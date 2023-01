Zwei Mädchen haben eine 14-Jährige am Rastatter Bahnhof brutal zusammengeschlagen und dabei schwer verletzt. Wie es dem Opfer genau geht, war am Mittwochmorgen noch unklar . Die Polizei war erst am Montag auf die Tat am vergangenen Samstagabend aufmerksam geworden, nachdem in sozialen Medien ein Video davon verbreitet worden war.