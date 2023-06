Bereits vor der Obduktion stand der Konsum von Drogen als Todesursache im Raum. Die Polizei ermittelt gegen einen minderjährigen Beschuldigten. Es gebe den Anfangsverdacht, dass er dem Mädchen Betäubungsmittel verschafft und so leichtfertig ihren Tod verursacht habe, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Potsdam am Mittwoch. Es werde geprüft, ob die in Frage stehenden Betäubungsmittel zumindest »mitursächlich« für den Tod des Mädchens gewesen seien.