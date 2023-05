Nach der Explosion in einem Ratinger Hochhaus ist die Zahl der Verletzten auf über 30 gestiegen. Bei dem Vorfall in der Stadt bei Düsseldorf in Nordrhein-Westfalen seien eine 25-jährige Polizistin und ein 29-jähriger Kollege lebensgefährlich verletzt worden, teilten die Ermittler mit. »22 weitere trugen leichte Verletzungen davon«, hieß es. Außerdem seien sieben Einsatzkräfte der Feuerwehr schwer verletzt worden, drei davon lebensgefährlich.