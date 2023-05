»Irre und unbegreiflich« Die ominöse Explosion in Ratingen und ihre verheerenden Folgen

Die Polizei wird zu einer »hilflosen Person« in einem Hochhaus in Ratingen gerufen. Ein Routineeinsatz, der völlig eskaliert. Mehrere Einsatzkräfte werden teils lebensgefährlich verletzt. Was bisher bekannt ist.