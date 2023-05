Explosion in Ratingen Ein Feuerball, Helfer im Koma und ein rätselhafter Täter

Mehrere Polizisten und Feuerwehrleute kämpfen auch am Tag nach der Explosion von Ratingen noch immer um ihr Leben. Der mutmaßlich aus der Prepper-Szene stammende Tatverdächtige sitzt in U-Haft. Was war sein Motiv?