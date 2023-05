Am Mittag war bekannt geworden, dass es in Zusammenhang mit dem Einsatz ein Todesopfer gegeben hatte. Nach SPIEGEL-Informationen erfuhren die Einsatzkräfte am Donnerstagabend, dass ein pflegebedürftiger Mann, der im zweiten Obergeschoss des Wohnhauses lebte, mutmaßlich während des Einsatzes gestorben war. Der Mann war demnach auf eine stündliche Pflege angewiesen – doch wegen des Großeinsatzes am Wohnhaus erhielt er diesen Pflegeeinsatz nicht.

Zuvor war schon eine Frauenleiche in der Wohnung von P. gefunden wurde. Nach SPIEGEL-Informationen handelt es sich bei der Frau, die schon vor längerer Zeit gestorben sein soll, um die Mutter des Mannes.