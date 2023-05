Die Rettungskräfte waren am Donnerstagvormittag von der Vermieterin der Wohnung im zehnten Stock in dem Hochhaus in Ratingen-West gerufen worden. Wegen eines überquellenden Briefkastens wurde vermutet, dass sich eine hilflose Person in der Wohnung befinden könnte. Als die Einsatzkräfte an der Wohnung ankamen, traf sie ein Feuerball. Der 57-jährige Frank P. hatte die Kräfte offenbar mit einer brennbaren Flüssigkeit attackiert.