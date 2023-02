In dem Fall besteht insbesondere der Verdacht von Bestechlichkeit und Bestechung, heißt es in der Behördenmitteilung. Darüber hinaus hätten sich inzwischen weitere Verdachtsmomente ergeben, unter anderem wegen Strafvereitelung im Amt, Rechtsbeugung in mittelbarer Täterschaft, Steuerhinterziehung und Geldwäsche.

Bei den Razzien wurden mehrere digitale Datenträger und Mobilfunkgeräte beschlagnahmt. Den Verdächtigten wurde zudem im Zuge eines sogenannten Vermögensarrests der Zugriff auf insgesamt 287.000 Euro entzogen.

Neben den strafrechtlichen Ermittlungen entscheidet die Polizei Berlin nach eigenen Angaben aktuell auch über dienstrechtliche Schritte. Je nach Ausgang des Ermittlungsverfahrens würden zudem disziplinarrechtliche Schritte eingeleitet.