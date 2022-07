Am nächsten Tag habe die Polizei das Equipment allerdings wieder herausgegeben, der Diebstahlsverdacht habe sich nicht bestätigt. Die Männer hätten Rechnungen und Lieferadressen für das Material präsentiert. »Die Motoren tauchten später in Dover wieder auf«, schimpfte Darmanin in seiner Rede. 90 Prozent der Ausrüstung für die gefährlichen Schleusungen über den Ärmelkanal von Frankreich nach Großbritannien kämen aus Deutschland.