Ihre Männer standen sich einst in der englischen Premier League auf dem Rasen gegenüber, sie treffen sich nun vor Gericht: Am Dienstag hat in London der Verleumdungsprozess gegen Coleen Rooney begonnen, die von Rebekah Vardy verklagt worden ist.

Rooney wurde am Dienstag von ihrem berühmten Ehemann ins Gericht begleitet. Sie hatte im Oktober 2019 in sozialen Netzwerken mitgeteilt, seit Langem den Verdacht gehegt zu haben, dass jemand aus ihrem Freundeskreis private Informationen an die Presse gebe. Daraufhin habe sie bei ihrem privaten Instagram-Konto alle Accounts bis auf den von Rebekah Vardy geblockt und mehrere ausgedachte Geschichten gepostet – die dann den Weg in die Zeitung »Sun« gefunden hätten. Also sei Vardy die Verantwortliche, schlussfolgerte Rooney.