Der Notruf geht um 3.37 Uhr in einer Septembernacht 1991 ein: Ein Asylbewerberheim in der Stadt Saarlouis im Saarland brennt. Die Feuerwehr hört Samuel Yeboah aus Ghana noch schreien. Kurz darauf stirbt er an seinen Verletzungen.

»Es gab damals eine starke rechtsextreme Szene im Saarland«, sagt SPIEGEL-Redakteur Wolf Wiedmann-Schmidt im Podcast. Es habe Hinweise auf einen politisch motivierten Brandanschlag gegeben, »aber die Ermittlungen waren sehr oberflächlich«. Fast 30 Jahre lang passierte nichts.

Erst 2019 gibt es einen neuen Hinweis auf den mutmaßlichen Täter – und für SPIEGEL-Redakteur Sven Röbel einen ganz anderen Umgang der Behörden mit dem Fall: »Die Ermittler haben mit großem Aufwand versucht, das alles wieder aufzurollen.« Warum es trotzdem nicht für eine Verurteilung reichen könnte, hören Sie in dieser Folge von SPIEGEL Daily.

