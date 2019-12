Bei der Suche nach einem verschwundenen Jungen im Ruhrgebiet haben die Ermittler möglicherweise einen entscheidenden Hinweis nicht geprüft. Dieser war im Juli nach der Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" eingegangen, teilte die Polizei mit.

Der 15-Jährigen verschwand im Juni 2017. Seine Mutter suchte mit großem Aufwand nach ihm, betrieb eine Facebook-Gruppe und trat in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen" auf. Vergangene Woche fanden Ermittler den Jungen zufällig bei einer Hausdurchsuchung. Er war im Schrank eines Mannes, gegen den wegen des Verbreitens von Kinderpornografie ermittelt wird (lesen Sie hier mehr darüber).

Nach der "Aktenzeichen"-Sendung Ende Juli sei bereits ein Hinweis eingegangen, der Junge befinde sich in der Wohnung des Verdächtigen in Recklinghausen, hieß es von der Polizei. Derzeit werde geprüft, ob die Duisburger Polizei dem Hinweis mit der "gebotenen Konsequenz" nachgegangen sei. Dabei sei auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, sagte ein Polizeisprecher in Recklinghausen.

"Der Hinweis ist wohl abgelegt worden ohne weitere Maßnahmen", sagte ein Duisburger Polizeisprecher. Um zu klären, wie es dazu kommen konnte, habe Duisburg von den Kollegen in Recklinghausen die Akte des Jungen angefordert. Außerdem müssten Kollegen befragt werden. Ein Ergebnis werde wohl erst nach Weihnachten vorliegen, sagte der Duisburger Polizeisprecher.

Weihnachten in der Psychiatrie

Der 44-Jährige aus Recklinghausen sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Der 15-Jährige kam in eine jugendpsychiatrische Klinik, wo er auch Weihnachten verbringt.

Der Mann war wegen des Besitzes von Kinderpornografie bereits im März 2018 zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Ermittler des Fachkommissariats für Sexualdelikte hatten die Wohnung des 44-Jährigen erneut ins Visier genommen, auch diesmal ging es um den Verdacht des Verbreitens von Abbildungen sexuellen Kindesmissbrauchs. Der zufällig in dem Schrank entdeckte Jugendliche befand sich mindestens während der vergangenen zwei Jahre in der Wohnung des Verdächtigen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.