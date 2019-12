Es war Sonntag, als der Junge verschwand, ein damals 13-Jähriger mit blonden Haaren. Er treffe einen Freund, sagte er den Betreuern seiner Jugendeinrichtung in Oer-Erkenschwick im Ruhrgebiet. Er versprach, sich nach einer Stunde zu melden.

Zweieinhalb Jahre wurde der Junge vermisst, 922 Tage. Bis zum vergangenen Freitag.

Ermittler durchforsteten in Recklinghausen die Wohnung eines Mannes, der Kinderpornos besessen haben soll. Sie entdeckten den Jungen in einem Schrank. Seine Mutter sagte später der "Bild am Sonntag", er habe noch dieselben Klamotten getragen wie damals.

Der Junge verschwand am 11. Juni 2017, gefunden wurde er am 20. Dezember 2019. Was geschah in all der Zeit? Das zu beantworten, ist nun Aufgabe der Bochumer Staatsanwaltschaft.

Ihre Ermittlungen stehen noch am Anfang. Die Bochumer bekamen von einer anderen Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen den Hinweis, in Recklinghausen lebe ein Mann, der wohl Kinderpornos verbreite. Daraufhin wurde die Wohnung des 44-jährigen Verdächtigen durchsucht.

Dabei fanden die Beamten nicht nur den Jungen, sondern trafen auch den Vater des Verdächtigen an. Gegen ihn gibt es laut Staatsanwaltschaft allerdings keine Verdachtsmomente. Selbst wenn er von Straftaten seines Sohnes gewusst habe, sei er nicht verpflichtet, diese den Ermittlungsbehörden zu melden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Den Angaben zufolge war der Junge weder gefesselt noch verletzt, als er gefunden wurde. Außerdem habe der heute 15-Jährige der Polizei gesagt, er sei zu keinem Zeitpunkt in der Wohnung festgehalten worden.

Keine zehn Kilometer entfernt

Die Mutter des Jungen hatte mit großem Aufwand nach ihrem Sohn gesucht, betrieb etwa eine Facebookseite. Im Juni trat sie bei "Aktenzeichen...XY ungelöst" auf - dennoch wurde der Junge nicht gefunden. Keine zehn Kilometer liegen zwischen Recklinghausen und seinem letzten bekannten Aufenthaltsort, der Jugendeinrichtung in Oer-Erkenschwick.

Der Junge fiel offenbar niemandem auf. War er in all der Zeit womöglich gar nicht draußen? Man gehe nach bisherigen Ermittlungen davon aus, dass er mindestens die vergangenen zwei Jahre in der Wohnung verbrachte, ohne sie zu verlassen, sagte ein Sprecher der Bochumer Staatsanwaltschaft dem SPIEGEL.

Der 44-jährige Verdächtige wurde schon 2018 wegen Verbreitung von Missbrauchsvideos zu einer zehnmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Missbrauchte er den vermissten Jungen? Die Frage liegt in dieser Konstellation nahe. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte auf Anfrage, dem Mann werde das Verbreiten kinderpornografischer Schriften vorgeworfen. Ob es weitere Anschuldigungen gebe, wollte er nicht sagen und verwies auf den Opferschutz.

Sechs Stunden am Stück geschrien

Der Junge war ein schwieriges Kind, das wurde in der "Aktenzeichen... XY"-Sendung deutlich. Sein Vater starb, als er fünf Jahre alt war. Glaubt man der Sendung, hat der Junge das nie verkraftet.

Er kam mit neun in eine Jugendeinrichtung, blieb dort, bis er zwölf Jahre alt war. Dann holte ihn seine Mutter nach Hause, es ging nicht lange gut. An manchen Tagen habe er sechs Stunden am Stück geschrien, sagte die Mutter. Weil er Lehrern und Schülern gegenüber gewalttätig wurde, flog er von der Schule. Er darf erst wieder eine Schule besuchen, wenn er eine Therapie absolviert hat.

Im Frühjahr 2017 bekam der Junge einen Platz in der Einrichtung in Oer-Erkenschwick. Einige Zeit später versuchte er, einem Mädchen mit Gewalt das Handy abzunehmen und wurde wegen versuchten Raubes angezeigt.

"Was in der Klinik sitzt, erinnert mich nicht an meinen Sohn."

Offenbar geriet er an zwielichtige Gestalten. Er habe sich in dieser Zeit auf einmal teure Dinge leisten können, berichtete ein Betreuer. Am Tag seines Verschwindens behauptete der Junge, er treffe einen Ismael. Zuvor hatte er auch mal einen Nachnamen genannt. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Person nicht existiert.

Die Polizei nahm den 15-Jährigen zunächst in Gewahrsam und brachte ihn dann in eine Klinik. Wann er wieder zu seiner Mutter kann, ist noch unklar. "Die Entscheidung, was mit dem Jungen passiert, wird eine ärztliche sein und keine polizeiliche", sagte ein Sprecher der Polizei.

Getroffen haben Mutter und Sohn sich bereits. Die Mutter erzählte der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" vom Wiedersehen. Er sei ihr in die Arme gefallen und habe sie "gedrückt und gedrückt und gedrückt", sagte sie. Aber auch: "Was in der Klinik sitzt, erinnert mich nicht an meinen Sohn." Er sei ungepflegt gewesen, habe lange Fingernägel gehabt.

Die Facebookseite für ihren Sohn existiert noch immer. Über seinem Foto prangt nun ein großes Banner mit den Worten: "Gefunden."