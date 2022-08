Für einen Mann aus Oer-Erkenschwick ist ein Polizeieinsatz am Sonntagabend tödlich ausgegangen. Wie die Polizei mitteilte , verstarb der Mann nach dem Eingreifen der Beamten in einer Klinik.

Demnach hatten Zeugen gegen 19.35 Uhr die Polizei alarmiert, weil der 39-Jährige in einer Wohnung randaliert haben soll. Auch eine Frau befand sich demnach offenbar in der Wohnung, konnte sich jedoch in Sicherheit bringen.