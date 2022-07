Das Problem, auf welches ich aufmerksam machen will, ist ein anderes: Die Gesetzesbegründung geht ersichtlich von dem Grundsatz aus, dass die (kriminologisch zweifelhafte) statistische Häufigkeit bestimmter Delikte oder Deliktsmotive einen unmittelbaren Einfluss auf die Strafhöhe haben solle. Ein solcher Grundsatz ist aber im geltenden Recht weder verwirklicht noch theoretisch naheliegend, systematisch begründbar und verfassungsrechtlich unproblematisch. Sämtliche in der Realität besonders häufigen Tatmotive sind in § 46 StGB gerade nicht aufgezählt und sollen es auch in Zukunft nicht werden. Selbst wenn es stimmen würde, dass »Taten gegen Frauen« in der gesellschaftlichen Realität empirisch zugenommen haben, ergäbe sich allein daraus ja kein Grund, ihnen bei der Strafzumessung höheres Gewicht beizumessen als »Taten gegen Kinder«, Taten gegen Männer, Taten gegen Kranke usw. oder irgendwelche anderen Taten, die in der polizeilichen Kriminalstatistik – aus welchen Gründen auch immer – häufiger registriert worden sind. Die scheinbar »gut gemeinte« Beispielergänzung des Entwurfs ist also im Ergebnis ungefähr so sinnvoll und neutral, wie es die Formulierung »fremdenfeindliche, insbesondere gegen Türken, Kanadier und Kosovaren gerichtete…Beweggründe«: Heiße Luft mit überaus tendenziösem Interpretationspotenzial.

Schwer nachvollziehbar ist es, wenn die viele Seiten lange Gesetzesbegründung zur Zielrichtung »Gewalt gegen Frauen« in die Gesetzesformulierung »geschlechtsspezifisch« übersetzt wird. Beides ist ersichtlich nicht identisch. Die angebliche Identität ist vielmehr eine hochumstrittene, in der Kriminologie ganz überwiegend bezweifelte bloße Behauptung von Interessengruppen. Es ist wissenschaftlich legitim, solche Behauptungen aufzustellen, nicht aber, sie unter der Hand Gesetzentwürfen zugrunde zu legen, (nur) weil die Personalstruktur einiger Ministerialreferate einem die Möglichkeit dazu gibt. Der Grundsatz dieses Einwands ändert sich nicht, dass die »Richtigen« am vermeintlichen Drücker sind.

Konkret: Die weitaus meisten Gewalttaten werden von Männern gegen Männer begangen und sind vielfach ebenfalls »geschlechtsspezifisch«, wenn man die von den Entwurfsverfassern zugrunde gelegte sehr weite, sozialpsychologische Bedeutung des Begriffs zugrunde legt. Dasselbe gilt für die in der Entwurfsbegründung hervorgehobenen Delikte »gegen LSBTI-Personen« und die Übersetzung dieser Begründung in den Gesetzestext »gegen die sexuelle Orientierung gerichtete«. Es gibt keinen erkennbaren sachlichen Grund, Straftaten mit Beweggründen gegen »sexuelle Orientierung« für regelmäßig wichtiger, schlimmer oder strafwürdiger zu halten als solche mit Beweggründen gegen religiöse oder weltanschauliche Orientierung, gegen soziale Stellung und Rolle, gegen spezifische Schwächen, Stärken oder sonstige Besonderheiten. »Hasskriminalität« sind (vorwiegend) Äußerungsdelikte, die auf »Hass« beruhen oder abzielen. Es gibt keinen Grund für Strafgerichte, bei der Strafzumessung ganz »besonders« darauf zu achten, ob Personen öffentlich beleidigt wurden, weil sie schwul sind, nicht aber, weil sie als Ortsbürgermeisterin eine unpopuläre Entscheidung getroffen haben, oder weil sie alt, dick, behindert, arm oder reich sind.

Klientelgesetze

Wenn eine Partei oder ein Ministerium vorschlagen würden, die gesetzlich hervorgehobenen Strafzumessungsgründe sollten ergänzt werden um »Beweggründe« wie »insbesondere gegen Leistungsträger« oder »besonders marktwirtschaftsfeindliche«, wären öffentlicher Hohn und Kritik gewiss, und zwar zu Recht. Denn einerseits ist der Mensch als Opfer von Straftaten vor dem Gesetz nicht qualitativ unterschiedlich, je nachdem, ob einem seine Person passt oder nicht. Andererseits sind die Menschen gerade auch im Strafrecht nicht bloße Objekte staatlicher Zwecke. Gesetzlich vorzuschreiben, »fremdenfeindlich« motivierte Straftaten seien durchweg besonders hart zu bestrafen, »einheimischenfeindliche« aber nicht, wäre mit dem Gleichheitssatz schwer vereinbar. Das tut eine »insbesondere«-Regelung wie § 46 Abs. 2 StGB natürlich nicht wirklich. Sie täuscht es aber vor, und zwar absichtlich.